Реорганизация детского туберкулезного санатория во Львове во второй раз не «прошла»

Львовский облсовет повторно принял решение о реорганизации коммунального учреждения областного совета «Детский туберкулезный санаторий».
Как и на сессии 15 мая, сегодня решение не набрало достаточного количества голосов.
Согласно проекту решения, планировалось реорганизовать санаторий путем его присоединения к КЗ ЛОР «Львовский областной противотуберкулезный диспансер».
Как пояснила руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микичак, предложение реорганизовать детский санаторий мотивировано тем, что в областном противотуберкулезном диспансере есть педиатрическое отделение и «с целью избежания дублирования и избыточного административного персонала».
Со слов И. Микичак, в случае реорганизации должно происходить сокращение должности одного главного врача и бухгалтерии.
Зато депутаты поддержали реорганизацию коммунального учреждения ЛОР «Львовская областная научная медицинская библиотека» путем присоединения его к коммунальному учреждению ЛОР «Львовский медицинский колледж последипломного образования».