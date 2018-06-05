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вторник, 5 июня, 2018, 18:55 Львов
Реорганизация детского туберкулезного санатория во Львове во второй раз не «прошла»

Львовский облсовет повторно принял решение о реорганизации коммунального учреждения областного совета «Детский туберкулезный санаторий».

Как и на сессии 15 мая, сегодня решение не набрало достаточного количества голосов.

Согласно проекту решения, планировалось реорганизовать санаторий путем его присоединения к КЗ ЛОР «Львовский областной противотуберкулезный диспансер».

Как пояснила руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микичак, предложение реорганизовать детский санаторий мотивировано тем, что в областном противотуберкулезном диспансере есть педиатрическое отделение и «с целью избежания дублирования и избыточного административного персонала».

Со слов И. Микичак, в случае реорганизации должно происходить сокращение должности одного главного врача и бухгалтерии.

Зато депутаты поддержали реорганизацию коммунального учреждения ЛОР «Львовская областная научная медицинская библиотека» путем присоединения его к коммунальному учреждению ЛОР «Львовский медицинский колледж последипломного образования».
медицинаЛьвовский областной совет
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