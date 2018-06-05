Расходы на проверку субсидий могут быть выше, чем сам размер субсидии, – эксперт

Хотя сейчас у нас средний размер субсидий составляет 309,8 гривны, но для их проверки нужно будет потратить большую сумму.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила эксперт по пенсионной реформе Галина Третьякова, отвечая на вопрос, сколько нужно нанять ревизоров, чтобы проверить 6,5 миллиона семей.

«Хотя сейчас у нас средний размер субсидий – 309,8 гривны, но для того, чтобы проверить надо будет потратить больше, чем размер средней субсидии. Они вводились как компенсация скачка и должны быть срочными. Это должен был быть год или два, но мы уже субсидируем пятый год подряд. Таким образом, уже нельзя сказать, что это компенсация», – отметила г-жа Третьякова.

По ее словам, за счет жесткой политики в Европе субсидиантами являются 2-5% домохозяйств.

«Это делается за счет жесткой политики. Правительства обычно не борются с бедностью, потому что это субъективное понятие, они борются с так называемыми абсолютными бедностями. Во многих странах, если у тебя в собственности есть дом, то ты не можешь получать субсидию», – рассказала эксперт.

По ее убеждению, экономика будет развиваться только при низкой нагрузке на бюджет. Это означает, что государство должно сбрасывать эти расходы.

«Мы должны внедрять налогообложения домохозяйств и давать ему необлагаемый минимум, который должен составлять 40-60% от средней зарплаты для того, чтобы не забирать налогами и затем возвращать субсидией. Внедрение такой системы предоставит дополнительно для каждого члена домохозяйства более 700 гривен в месяц. Это вдвое больше, чем субсидия. Внедряя такую систему налогообложения, Украина может лишиться всех субсидий вместе», – констатировала Галина Третьякова.

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