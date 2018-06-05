Путин назвал условия «прекращения войны» с Украиной

Для России важно, чтобы на территории Украины не появились новые комплексы противоракетной обороны, которые бы сдерживали российский ядерный потенциал.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью одному из австрийских телеканалов, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля, сообщает «Европейская правда».

«Для нас, для России важно, чтобы на территории Украины не появились какие-то военные объекты, которые угрожали нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы стремились пресекать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю», – отметил он.

На вопрос, решилась ли бы «украинская проблема», если бы Украина объявила себя нейтральной страной и не вступала бы в НАТО, Путин ответил: «Это одна из проблем, но не единственная».

«Я уже говорил об ограничениях в сфере использования родных языков для национальных меньшинств. Принятый в Украине закон о языке, который критиковался, в том числе и в Европе, но он действует. И это в значительной степени усложняет ситуацию в Украине», – сказал лидер РФ.

«А я напомню, идеологи украинской независимости, украинские националисты еще в XIX веке говорили о необходимости формирования самостоятельного, независимого от России украинского государства. Но многие из них говорили о необходимости сохранения очень хороших отношений с Россией, говорили о необходимости формирования независимого украинского государства на федеративных началах и так далее», – добавил он.

В марте этого года на официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению нато, Украину внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations). До этого в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО.

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