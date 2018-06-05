Путин: «Фабрика троллей» – это личное дело Пригожина

Президент РФ Путин заявил, что Россия как государство не имеет отношения к «фабрике троллей», а обвинения в адрес Евгения Пригожина назвал смешными.

Об этом он рассказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля.

На вопрос ведущего о том, что Пригожин, которого США обвиняют в попытках повлиять на выборы, с помощью так называемого агентства Internet Research Agency, известного как «фабрика троллей», поддерживает тесные отношения с российским руководством и его называют «поваром Путина», Путин заявил, что нужно отделять деятельность Российского государства и ее граждан.

«Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие-то хакерские возможности, имея какую-то частную фирму в этой сфере – я даже не знаю, чем он занимается, – с этих позиций может повлиять на выборы в Соединенных Штатах или в какой-то европейской стране?», – ответил Путин.

«Как же низко упало все, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран или в Соединенных Штатах! Это не смешно?», – продолжил он.

Тогда ведущий уточнил, что Пригожин занимается не только ресторанами, у него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны и получают много госзаказов, но при этом миллионы долларов он тратит на «фабрику троллей». Он спросил зачем это нужно ресторатору?

«Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения», – ответил Путин.

При этом президент РФ в качестве якобы аналогичного примера завил, что известный американский инвестор Джордж Сорос «вмешивается во все дела во всем мире».

«И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство... Спросите Госдеп: зачем он это делает? Госдеп Вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина», – заявил Путин.

Как сообщалось, имя Пригожина фигурирует в докладе специального советника ФБР Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году.

Министерство финансов США ввело санкции против обвиняемых во вмешательстве в американские выборы, в том числе против российского Агентства интернет исследований, известного как «фабрика троллей».

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