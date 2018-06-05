Прикарпатский писатель победил во всеукраинском конкурсе исторического рассказа

В Ивано-Франковске завершился фестиваль исторической литературы «София», который в городе устраивают уже в третий раз. Кроме традиционных встреч с писателями, дискуссии о литературе и творческих вечеров в этом году участники имели возможность посоревноваться за первенство во всеукраинском конкурсе исторического рассказа.

Об этом сегодня, 5 июня, сообщил собкор IA ZIK.

Чтобы принять в нем участие, участники конкурса должны были представить работы, которые ранее не издавались.

По результатам конкурса победу одержал писатель Василий Бабий из Ивано-Франковской области за рассказ «Образок». Второе место у Александра Гаврош из Закарпатья. Его он получил за произведение «Тайный посол». Третье место получила Александра Клада из Тернопольской области за рассказ «Тридцать третий».

Всего на конкурс поступило несколько десятков рассказов. Организаторы планируют опубликовать лучшие из них в историческом альманахе.

Победитель всеукраинского конкурса исторического рассказа «София» Василий Бабий работает в разных жанрах, в частности, юмора и сатиры, новеллистики и драматургии, публицистики и эссеистки. Он является лауреатом премий имени Марии Пидгирянки и имени Юрия Шкрумеляка. Также лауреат всеукраинской премии имени Олексы Гирнык, которую вручают за популяризацию украинского языка.

Впервые фестиваль состоялся в Ивано-Франковске в 2016 году. Он основал собственную библиотеку, которая имеет целью прописывать малоизвестные темы из украинской истории.

Научные исторические книги информируют о прошлом. Художественные книги на историческую тематику позволяют это прошлое пережить. С такой идеей организаторы решили воплотить такой уникальный и необходимый проект, который несет как развлекательный, так и информационный характер.

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