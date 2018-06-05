Приговор Сущенко обжаловали, – адвокат

Приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному на 12 лет колонии строгого режима в РФ, обжалован, сообщил его защитник Марк Фейгин.

«Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана», – написал М.Фейгин на своей странице в Твиттер во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 4 июня Мосгорсуд приговорил украинского журналиста Р.Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

После оглашения решения суда его адвокат М.Фейгин сказал, что приговор дает возможность обмена Р.Сущенко на К.Вышинского.

«Сейчас, после приговора, открылись возможности для обмена Романа Сущенко на журналиста Вышинского, которого привлекли к уголовной ответственности в Украине, и я считаю, что нужно сделать это немедленно, чтобы решить эту проблему компромиссом. Насколько мне известно, Москва действительно желает получить Вышинского на родину, такое же желание украинское руководство выражает относительно Романа Сущенко», – заявил он.

О задержании Р.Сущенко сотрудниками российских спецслужб при якобы «проведении шпионской акции в Москве стало известно в октябре 2016 года.

Защита Р.Сущенко указывает, что он в течение шести лет проживал во Франции, был парижским корреспондентом украинского государственного информационного агентства «Укринформ», неоднократно посещал Россию и во время задержания находился в РФ по частным делам, поскольку в этой стране у него проживают родственники.

В Украине задержание Р.Сущенко расценивают как провокацию, а обвинения в шпионаже считают надуманными.

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