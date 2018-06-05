Представитель ОБСЕ раскритиковал «список предателей» от Генпрокуратуры

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир называет неприемлемым и опасным обнародование пресс-секретарем генерального прокурора Ларисой Сарган «списка предателей».

Об этом сообщает 5 июня пресс-служба ОБСЕ.

Дезир выразил обеспокоенность тем, что пресс-секретарь генпрокурора опубликовала список, в который вошли, в том числе, журналист Мирослава Гонгадзе и председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко, обвинив их в измене.

«Публикация списка, включая имена журналистов, обвиняя их в измене, является неприемлемой и опасной. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов», – написал Дезир в письме властям.

«Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и прекратить такую практику, особенно когда она делается государственными чиновниками, учитывая чувствительную и сложную обстановку в Украине на данный момент».

«Журналисты и СМИ должны иметь возможность открыто и свободно высказывать свое мнение. Клеймение тех, кто критически настроен, как предателей, ставит их под большой риск, и это неприемлемо», – добавил Дезир.

30 мая после объявления правоохранительными органами, что смерть журналиста Аркадия Бабченка была организована в рамках специальной операции, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган разместила на своей странице Facebook список людей, которых она назвала «зрадофилами» за критику в адрес государства и правоохранительных органов относительно безопасности журналистов и безнаказанности за преступления против СМИ в стране.

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