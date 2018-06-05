После громкого заявления Лукашенко о «приватизации победы» Россия наказала Беларусь санкциями

Россельхознадзор 4 июня внезапно запретил ввоз белорусского молока в Россию.

О новых санкциях «обиженного» Кремля против Беларуси сообщила пресс-служба кремлевского Россельхознадзора, – передает «Диалог».

Стоит отметить, что в последнее время белорусский лидер Александр Лукашенко позволил себе несколько весьма резких слов в адрес России. Так, он обвинил Кремль в затягивании кровопролитной войны на Донбассе, а также в «приватизации победы» в Великой Отечественной войне. Последнее вывело власть РФ из себя.

Россельхознадзор в экстренном порядке нашел многочисленные нарушения в белорусском молоке, сыворотке, сгущенном молоке и другое. Сразу же был введен запрет на импорт молочных продуктов из Беларуси «до урегулирования ситуации». Эмбарго начнет действовать уже с 6 июня.

Стоит отметить, что Кремль далеко не впервые прибегает к запрету белорусской «молочки», чтобы повлиять на Минск.

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