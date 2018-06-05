live
Aнонси
Анонс програми
Анонс програми "DROZDOV":Ліза Богуцька - дивіться 05.06.18, о 20.00
5 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
5 июня, вторник
Анонс програми
Анонс програми "Громадська прокуратура": Корупція в Укрзалізниці - дивіться 5 червня, о 23:00
5 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 5 июня, 2018, 8:27 Мир
После громкого заявления Лукашенко о «приватизации победы» Россия наказала Беларусь санкциями

Россельхознадзор 4 июня внезапно запретил ввоз белорусского молока в Россию.

О новых санкциях «обиженного» Кремля против Беларуси сообщила пресс-служба кремлевского Россельхознадзора, – передает «Диалог».

Стоит отметить, что в последнее время белорусский лидер Александр Лукашенко позволил себе несколько весьма резких слов в адрес России. Так, он обвинил Кремль в затягивании кровопролитной войны на Донбассе, а также в «приватизации победы» в Великой Отечественной войне. Последнее вывело власть РФ из себя.

Россельхознадзор в экстренном порядке нашел многочисленные нарушения в белорусском молоке, сыворотке, сгущенном молоке и другое. Сразу же был введен запрет на импорт молочных продуктов из Беларуси «до урегулирования ситуации». Эмбарго начнет действовать уже с 6 июня.

Стоит отметить, что Кремль далеко не впервые прибегает к запрету белорусской «молочки», чтобы повлиять на Минск.

 
Россия Александр Лукашенко Россельхознадзор
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-05 08:52 :46