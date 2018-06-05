После бойкота мэра-сепаратиста в Лимане жилье активистов движения Яроша забросали гранатами

Вчера в городе Лиман Донецкой области активисты ДИЯ, а также другие патриотические проукраинские организации во время празднования 4-й годовщины освобождения города украинскими войсками от российских террористических войск устроили бойкот мэру-сепаратисту Петру Цимидану. С транспарантами «Цимидан – враг Украины», «Жебривский – друг сепаратистов» и под крики «Позор» пикетчики не позволили Цимидану возложить цветы к памятнику погибшим воинам АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе движения ДИЯ.

«4 года назад, когда мы заходили в Лиман, Петр Цимидан был депутатом областного совета от Партии Регионов и доверенным лицом Сергея Клюева, а позже был избран мэром. Я был тогда командиром взвода батальона «Артемовск». Это – первый город, который был освобожден от захватчика. Ресторан Цимидана на трассе Лиман – Славянск тогда служил центром сепаратистов. Он там устроил крупнейший блокпост. Также городской председатель тогда разместил боевиков в своем отеле, там был их штаб и тюрьма, где держали наших ребят. И этот фарисей, как ни в чем не бывало, сейчас идет возлагать цветы бойцам которых сам убивал. Мы не могли этого допустить», – рассказал руководитель ячейки ДИЯ Донетчины Сергей Чирин.

Также активисты во время акции выразили претензии и к руководителю Донецкой областной Военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому. По словам Сергея Чирина, оба чиновника являются друзьями и соратниками. Цимидан даже купил Жебривскому дом вблизи своего жилища – в Лиманском заповеднике, в селе Диброва. Собственно после пикета в центре города активисты отправились с транспорантами к этим жилищам чиновников, где провели мирную акцию протеста.

Фото: Пресс-служба движения ДИЯ

После вчерашней блокады мэра Лимана, сегодня по странному стечению обстоятельств неизвестные злоумышленники забросали гранатами дом активистов ДИЯ Донетчины: братьев Антона и Артема Вороновых.

Фото: Пресс-служба движения ДИЯ

«В два часа ночи в их дом было брошено три гранаты: две РГД и одну Ф1. Были брошены профессионально. Осколками повреждены два автомобиля: разбито стекло, повреждены крыши, разбиты окна дома. Я убежден, что это является следствием вчерашнего пикета», – говорит Сергей Чирин.

Фото: Пресс-служба движения ДИЯ

По словам Чирина, братья Вороновы уже неоднократно получали угрозы за свою проукраинскую деятельность в Лимане. Оба являются активистами ДИИ и активными общественными деятелями. Антон – руководитель Организации участников АТО Донецкой области. Артем – председатель общественного совета при Лиманской ОТГ и председателем центра бесплатной медпомощи в городе.

Государственная инициатива Яроша обещает держать на контроле ход расследования покушения на своих активистов и призывает правоохранителей не медлить и провести беспристрастное и оперативное расследование по этому делу.

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