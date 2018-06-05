вторник, 5 июня, 2018, 11:52 События
Порошенко присвоил звание заслуженного врача львовском педиатру Яреме Вознице
Заведующий педиатрического отделения Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Ярема Возница получил звание «Заслуженный врач Украины».
Соответствующий указ Президента Украины от 1 июня, обнародовали на сайте официального представительства Главы государства.
Отметим, Ярема Возница – врач с почти пятидесятилетним стажем, кандидат медицинских наук.
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