Порошенко присвоил звание заслуженного врача львовском педиатру Яреме Вознице

Заведующий педиатрического отделения Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Ярема Возница получил звание «Заслуженный врач Украины».

Соответствующий указ Президента Украины от 1 июня, обнародовали на сайте официального представительства Главы государства.

Отметим, Ярема Возница – врач с почти пятидесятилетним стажем, кандидат медицинских наук.

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