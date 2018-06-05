Политзаключенный Панов отказался от «сделки со следствием» в оккупированном Крыму

Политзаключенный Евгений Панов отказался идти на «сделку со следствием» в оккупированном Крыму, поэтому его могут приговорить к максимальному сроку в 20 лет лишения свободы.

Об этом заявил председатель ОО «Объединение родственников политзаключенных Кремля» Игорь Котелянец, – сообщает Укринформ.

«На Евгения давили очень долго, он почти два года находился за решеткой. Ему говорили, что если он пойдет на «сделку со следствием» и признает, что является украинским террористом и что Украина хотела устроить террористические акты, ему дадут 5 лет где-то недалеко, но если он этого не сделает – ему, как и Сенцову, дадут 20 лет и так же отправят очень далеко. Евгений ни на какие сделки не пошел. Поэтому мы ожидаем, что его приговорят к максимальному сроку 20 лет», – заявил Котелянец.

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