Полиция открыла производство по нападению на руководителя Автомайдана Виталия Устименко

Нападение на активиста «Автомайдана» и члена Общественного совета при НАБУ Виталия Устименко будут расследовать как покушение на убийство.

Об этом рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало, сообщает «Украинская правда».

«По факту нападения на Виталия Устименко открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины – покушение на убийство», – сказал он.

Тракало также добавил, что у полиции есть фото нападавших.

«Есть фото. Сейчас устанавливаются их личности. Злоумышленников разыскивают», – подытожил Тракало.

Напомним, сегодня в Одессе напали на руководителя Автомайдана Виталия Устименко. Ему разбили голову, ранили ножом. Виталий – известный в городе активист, непримиримый оппонент городской власти.

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