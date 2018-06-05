Под Львовским облсоветом – пять пикетов

Представители коллектива Львовского областного психоневрологического диспансера, на ул. Коциловского во Львове, вновь вышли под стены Львовского облсовета и протестуют против реорганизации учреждения. Кроме того, против реорганизации Львовского областного детского психоневрологического диспансера, на ул. Драгоманова, протестуют родители детей с особыми потребностями.

Об этом сообщил корреспондент ИA ZIK.

«Нас уверяют представители власти, что этот вопрос не вынесен. Но мы исходим профилактически – напомнить о себе. Чтобы было задекларировано, что должно быть какое-то общественное обсуждение, мы пробуем делать это таким образом, чтобы эту информацию донести до максимального количества пациентов, родственников, просто жителей города Львова и таким образом отстаивать свои права. Потому что по нашему мнению, учреждение, на сегодня работает и работает хорошо – его нет смысла «ремонтировать». Какой смысл ликвидировать учреждение, которое хорошо работает?!», – отметил в комментарии журналистам главный врач областного психоневрологического диспансера Владимир Яечник.

По его словам, коллектив предлагает отменить проект решения о реорганизации, «поскольку это не ко времени».

Родители детей с особыми потребностями вместе с детьми протестуют против реорганизации Львовского областного детского психоневрологического диспансера.

Они держат плакаты: «Оставьте детям шанс на лечение!», «Не убивайте детскую психиатрию!».

«Мы пришли сюда, потому что переживаем за судьбу детского психоневрологического диспансера. Появился проект решения и ничего больше – никаких обсуждений, деталей, что это будет. Мы переживаем, что закроют диспансер и на том все закончится. Мы не знаем, куда нам обращаться с нашими детьми, поскольку понимаем, что «чернобыльская больница» не сможет покрыть ту численность населения, которая наблюдалась в диспансере. Мы против объединения. Мы за то, чтобы на месте, в диспансере сделали какие-то улучшения, обучали сотрудников, а не просто уничтожили, закрыли это помещение. Чтобы вложили средства в сенсорную комнату, оборудование физкабинет, обучение персонала, но не закрывали», – отметила мама ребенка с особыми потребностями Юлия Толстых.

Также под облсоветом протестуют родители воспитанников Винниковской санаторной школы-интерната – требуют сохранения учреждения в нынешнем составе. «Как можно без технических моментов, без перепрофилирования педагогического состава сделать из школы лицей. И второе – куда девать детей 1-4 классов в случае преобразования школы в лицей», – отметил отец воспитанника школы Степан Свитенко.

Пикетируют облсовет и работники Львовской угольной компании – требуют у депутатов не вмешиваться в работу предприятия.

Как сообщалось, областной совет в рамках реформы психиатрической службы планирует реорганизацию Львовского областного психоневрологического диспансера, что на ул. Коциловского во Львове. Также будет реорганизован Львовский областной детский психоневрологический диспансер, что на ул. Драгоманова.

15 мая представители коллектива Львовского областного психоневрологического диспансера, на ул. Коциловского во Львове, уже протестовали под областной радой против ликвидации учреждения как юридического лица и слияния ее со Львовской областной психиатрической больницей.

Тогда люди пришли с плакатами «Диспансер – не Кульпарковская», «Малой психиатрии – быть!».

«Наиболее возмутительно то, что проект решения возник за нашими спинами, никто с коллективом не встречался», – отметил главный врач диспансера Владимир Яечник. Он предполагает, что кто-то положил глаз на здания диспансера в центре города.

Руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микичак объяснила: решение готовится в рамках концепции реформирования психиатрической службы, по этому поводу будет общественное обсуждение.

Председатель Львовского облсовета Александр Ганущин отметил, что помещения Львовского психоневрологического диспансера после реорганизации могут продать.

Бывший главный врач Львовской областной психиатрической больницы, заведующий кафедрой психиатрии и психотерапии Львовского медицинского университета им. Даниила Галицкого Александр Фильц заявил, что ликвидацию Львовского психоневрологического диспансера хотят прикрыть его именем.

Кроме того, Львовский облсовет пикетируют против «насильственного» образования Червоноградской ОТГ.

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