Парасюк призывает выйти на улицы, если Антикоррупционный суд будут уничтожать поправками

Если законопроект о Высшем антикоррупционном суде уничтожат коррупционными правками, украинцы должны выйти на улицы.

Об этом в эфире программы Voxpopuli на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (внефракционный) Владимир Парасюк.

Народный депутат и активист Евромайдана Владимир Парасюк убежден, что Революция Достоинства до сих пор не завершена. «Но я не хочу, чтобы в нашем государстве были Майданы, я хочу, чтобы оно развивалось в нормальный, цивилизованный способ», – считает гость программы.

Владимир Парасюк отметил, что украинцам следует начинать себя реализовывать, ведь сколько революций не было бы сделано, найдутся преступники, которые будут использовать достигнутые победы. Поэтому, считает политик, следует принять такие правила, чтобы это предотвратить.

«И НАБУ, и Антикоррупционный суд, и новое избирательное законодательство, и снятие неприкосновенности с народных депутатов – это те предохранители, которые отстранят всех этих мошенников от органов власти», – считает гость программы.

Владимир Парасюк отметил, что под давлением общественности коррупционная власть начала делать те шаги, которых никогда раньше не делала, и главное – начала бояться: «Они понимают, на какие шаги общество готово пойти, чтобы добиться справедливости, а во-вторых, они все боятся за свои состояния».

Гость программы напомнил, что в ВРУ продолжается рассмотрение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

«Если произойдет что-то не так, и законопроект будет уничтожен какими-то коррупционными поправками, надо выйти на улицы. Когда будут принимать закон о выборах, мы должны выйти на улицу», – призвал Владимир Парасюк.

Депутат считает, что если бы во ВРУ собирались не тысяча-две, а 20 тысяч митингующих, то это ускорило бы принятие решений в Раде.

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