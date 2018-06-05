Опасность может грозить каждому журналисту, который расследует резонансные дела, – эксперт

Россия заинтересована в убийстве сорока семи журналистов. Ей важно всколыхнуть общество даже одним резонансным делом. Теоретически, опасность грозит всем журналистам, которые занимаются расследованиями в Украине.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» сказал заместитель директора Украинского института проблем экстремизма Богдан Петренко.

«Опасность может угрожать всем журналистам, которые работают в Украине. Ведь они являются публичными лицами, часто берутся за расследование резонансных дел. Все зависит от того, насколько глубоко журналист погружается в свое дело. Они, к слову, не обязательно касающиеся власти, ведь среди оппозиционеров тоже есть интересные персоны», – отмечает эксперт.

Богдан Петренко напоминает про печальную статистику смертей среди журналистов независимой Украины.

«К слову, я читал интересную статистику. С 1991 года и до 2017 погибло около семидесяти журналистов в Украине. Их смерти были неоднозначными. Большинство из них ушли из жизни при загадочных обстоятельствах. Также есть малый процент осужденных людей за убийства журналистов в Украине. Независимо от того, есть ли какой-то список или нет – журналистам угрожает опасность», – убежден заместитель директора Украинского института проблем экстремизма.

Кроме того, эксперт отметил, что власть не может диктовать журналистам, о чем и как им писать.

«Любые обращения власти к журналистам с требованиями не способствуют уменьшению напряжения. Они наоборот – создают дополнительные границы. Это как на войне: по одну сторону сторонники мира, по другую – те, кто обостряет ситуацию, персонализируют врага. Конечно, мы не можем впадать в крайности и кричать, что вокруг только предательство. Безусловно, власть делает ошибки, впрочем, этого не избежать, когда мы хотим изменений», – добавляет Богдан Петренко.

Заместитель директора Украинского института проблем экстремизма подчеркивает: к вопросам заказных убийств, терактов в Украине надо подходить, опираясь на логику России.

«Другие трактовки последних событий являются политическими заявлениями. Я убежден, что России не нужно убивать сорок семь журналистов. Достаточно будет одного человека для того, чтобы расшатать ситуацию. Я думаю, что, возможно, такой список действительно существовал. Впрочем, он, скорее всего, дает возможность убийце выбрать любого. Предполагаю, что Россия не заинтересована в конкретном журналисте. Ей важно посеять хаос, сформировать недоверие к правоохранительным структурам Украины. А они выбирают тех людей, чья смерть, гипотетически, могла бы всколыхнуть общество», – объясняет Богдан Петренко.

Напомним, имитация убийства Аркадия Бабченка помогла следствию получить список из сорока семи потенциальных жертв.

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