Олег Сенцов написал письмо лидерам «Большой семерки»

Украинский политзаключенный, который уже 23 день голодает в российской тюрьме, Олег Сенцов написал письмо лидерам «G7».

Об этом сообщает «Громадское».

Сестра Сенцова Наталья Каплан передала фото письма СМИ.

«Уважаемые господа! Спасибо Вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще много предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим. Удачи вам в вашем нелегком деле! Слава Украине!» – призвал Олег Сенцов.

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