вторник, 5 июня, 2018, 16:13 Львов
Назначен новый руководитель Львовской железной дороги
Сегодня будет представлен новый и.о. руководителя Львовской железной дороги.
Об этом 5 июня на сессии Львовского облсовета сообщил председатель ЛОГА Олег Синютка.
Председатель ЛОГА также сообщил, что будет иметь рабочую встречу с руководителем Укрзализныци Евгением Кравцовым, где будет идти речь о поставке сыпучих материалов для ремонта дорог.
Отметим, Львовскую железную дорогу возглавил Владимир Крот.
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