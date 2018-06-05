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вторник, 5 июня, 2018, 16:13 Львов
Назначен новый руководитель Львовской железной дороги

Сегодня будет представлен новый и.о. руководителя Львовской железной дороги.

Об этом 5 июня на сессии Львовского облсовета сообщил председатель ЛОГА Олег Синютка.

Председатель ЛОГА также сообщил, что будет иметь рабочую встречу с руководителем Укрзализныци Евгением Кравцовым, где будет идти речь о поставке сыпучих материалов для ремонта дорог.

Отметим, Львовскую железную дорогу возглавил Владимир Крот.
железная дорогакадровые назначения
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