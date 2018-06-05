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вторник, 5 июня, 2018, 21:52 Политика
Нападение на Найема: Апелляционный суд оставил под домашним арестом одного из нападавших

Апелляционный суд Киева не изменил меру пресечения Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу, одному из нападавших на народного депутата Мустафу Найема.

Об этом сообщил брат нардепа, юрист Маси Найем в Facebook.

Он отметил, что суд постановил «оставить без изменений постановление Шевченковского районного суда города Киева, согласно которой подозреваемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».

Массе Найем также добавил, что во время заседания Саитов сообщил, что его отчислили из ВУЗА.

«Относительно причин, по которым его отчислили, у подозреваемого информации нет», – написал брат нардепа.

Кроме того, в комментариях во время трансляции заседания, Массе Найем писал, что Саитов родился в Киеве, «украинский не понимает» и является гражданином РФ.
Мустафа Найемсуд
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2018-06-05 22:28 :39