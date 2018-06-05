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вторник, 5 июня, 2018, 20:10 Регионы
На Закарпатье прокуратура требует возмещения 53 тыс. грн убытков за незаконную вырубку деревьев

Тячевская местная прокуратура обратилась в суд с двумя исковыми заявлениями о взыскании в бюджет более 53 тыс. грн причиненного ущерба самовольной рубкой леса.

Приговорами суда двое местных жителей признаны виновными в незаконной вырубке леса (ст. 246 УК Украины) и обоим назначено наказание в виде штрафа. Однако, причиненные убытки обвиняемые самостоятельно не возместили.

Следовательно, Тячевская местная прокуратура через суд требует возместить свыше 53 тыс. грн убытков, причиненных окружающей природной среде незаконной вырубкой, – сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
Закарпатская областьвырубка деревьев
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2018-06-05 20:14 :18