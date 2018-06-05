На Прикарпатье готовятся к форуму культур Восточной и Центральной Европы

На Прикарпатье с 23 по 30 июня пройдет международный форум Восточной и Центральной Европы «VIA CARPATIA».

Мероприятия будут проводиться на двух локациях – в урочище «Запидок» села Верхний Ясенив и на стадионе села Криворивня Верховинского района. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил собкор ИA ZIK.

По словам организаторов, программа форума будет состоять из традиционного гуцульского праздника чествования труда овцеводов, песни, танца, гуцульских забав фестиваля «Полонинское лето», фестиваля музыки и искусства «Sounds of Carpatia», фестиваль украинских производителей «Made in Ukraine: Встреча в Карпатах», кинофестиваля «Transcarpatia» и праздника народного творчества имени Гната Хоткевича.

Также будет проведена международная конференция «Круг Винценза», во время которой впервые будет вручаться премия имени Станислава Винценза «За гуманистическое служение и вклад в развитие региона». В определенные дни будут проходить лекции, конференции, панельные дискуссии, круглые столы, арт-мастерские и мастер-классы.

На Верховинщине выступят известные украинские группы и исполнители, в частности, Мария Бурмака, Тарас Чубай, группы «Плач Еремии», «ВВ», «Мандры», «Козак систем», «Тарака» (Польша) и другие народные профессиональные музыкальные коллективы.

Свои творческие работы также будут представлять культурные деятели Ивано-Франковской области, восточной Украины, коллективы из Польши, Румынии, Сербии, этнографы из Швеции, Германии, художники из Словении, Словакии, Латвии, Литвы и других Европейских стран.

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