На Донетчине задержали информатора боевиков, который собирал данные о ВСУ – полиция

В Марьинке Донецкой области задержали информатора боевиков, он дает показания в полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой области.

«Житель оккупированной территории выполнял задачи террористов за денежное вознаграждение. Агент, который собирал информацию об украинских силовиках, задержанный военнослужащими Объединенных сил», – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в 2016 году этот 22-летний мужчина, учась в Ясиноватском строительном техникуме транспортного строительства, познакомился с группой боевиков, которые базировались неподалеку от учебного заведения. Террористы предложили студенту за деньги «сливать» всю информацию об украинских военных в районе Марьинки и с апреля 2018 года начали использовать в качестве разведчика. Парень выезжал в Марьинку, где следил за положением и передвижением ВСУ, данные передавал боевику Мачете. За одно задание информатор получал 15 тысяч рублей.

«Я рассказывал обо всем, что видел: где находятся военные, где усилены позиции, а где – не очень, рассказывал, какая техника находится на блокпостах», – сказал задержанный.

3 июня парень во второй раз отправился на задание. Неподалеку от линии разграничения, возле терриконов, его заметили военнослужащие ООС. Он двигался по заминированным полях, а во время задержания признался, что собирал информацию. Сейчас он дает показания.

По указанному факту открыто уголовное производство ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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