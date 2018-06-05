На Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник

Российский беспилотник «Орлан-10», который осуществлял воздушную разведку вблизи Бахмута, уничтожили украинские военные.
Об этом информирует на своей странице в Facebook пресс-служба ООС.
Сообщается, что в Объединенных силах продолжается работа по повышению уровня боевой готовности и боеспособности всех сил и средств сектора безопасности и обороны.
«Указанная работа дает конкретный результат. Так, утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства «Орлан-10», – говорится в сообщении.