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вторник, 5 июня, 2018, 20:50 События
На Донбассе украинские военные сбили российский беспилотник

Российский беспилотник «Орлан-10», который осуществлял воздушную разведку вблизи Бахмута, уничтожили украинские военные.

Об этом информирует на своей странице в Facebook пресс-служба ООС.

Сообщается, что в Объединенных силах продолжается работа по повышению уровня боевой готовности и боеспособности всех сил и средств сектора безопасности и обороны.

«Указанная работа дает конкретный результат. Так, утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства «Орлан-10», – говорится в сообщении.

 
донбассбеспилотникООС
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2018-06-05 22:29 :35