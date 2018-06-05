МИНЗДРАВ неэффективно использовало 286 млн грн на лечение онкобольных, – Счетная палата

286 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных для лечения онкобольных за рубежом, МИНЗДРАВ использовало неэффективно. Еще 24 миллиона гривен – использованы с нарушением законодательства.

Об этом заявил Председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По словам Валерия Пацкана, сегодня возникает ряд недоразумений вокруг проведенного аудита, несмотря на конкретные факты и цифры. «Факты доказали, что Министерство здравоохранения не обеспечило законного и эффективного использования средств госбюджета для лечения граждан Украины за рубежом. При этом МИНЗДРАВ перед заслушиванием отчета в Счетной палате согласилось со всеми нашими замечаниями. Отчет согласован МИНЗДРАВОМ. И сейчас очень странной является такая бурная реакция на результаты аудита», – подчеркнул Пацкан.

В частности, Счетная палата констатировала отсутствие заключения двусторонних соглашений с зарубежными медицинскими учреждениями, нехватки надлежащих расчетов стоимости услуг по лечению, не был проведен анализ цен стоимости лечения при выборе медучреждений, а также отсутствует оценка качества и результативности лечения и ряд других недостатков.

«Если говорить в целом, то в 2016 и 2017 годах более 31 процент проверенных средств, которые выделялись для лечения онкобольных за рубежом, были использованы с нарушениями или не экономно. А это – человеческие жизни», – сказал Валерий Пацкан.

Кроме того, добавил он, за эти два года, из-за неэффективных решениий МИНЗДРАВА, не использовано почти 200 млн грн. «И это, к сожалению, далеко не все факты. Соответствующий отчет не является секретным. Уже в ближайшие дни мы обнародуем его на официальном сайте», – добавил Председатель Счетной палаты.

Он добавил, что аудит был начат еще предыдущим составом Счетной палаты, а нынешний состав – его завершал. «Мы взяли обязательства – не замалчивать и не скрывать ни одного факта нецелевого использования средств. И исключения здесь не может быть ни для одного ведомства», – добавил председатель Счетной палаты.

Он подчеркнул, что Счетная палата – государственный орган, который несет ответственность за результаты своих проверок по использованию средств. «И наша задача – обратить внимание органов власти на недостатки и нарушения. А они уже должны их исправлять, а не искать оправдания таким нарушением», – подчеркнул Валерий Пацкан.

Он отметил, что сейчас в первую очередь необходимо думать о спасении жизней онкобольных украинцев и максимально упростить доступ к их лечению за рубежом. «Поэтому здесь следует отбросить эмоции и руководствоваться только интересами людей, которые крайне нуждаются в помощи государства в лечении», – добавил председатель Счетной палаты.

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