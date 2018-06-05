Министр финансов: Я знаю, кто давит на бизнес

В течение года я пытался получить решение Кабмина для ликвидации налоговой милиции, ведь сам этого сделать не могу. Впрочем правительство так и не пошло на этот шаг. Следовательно, я знаю, кто давит на бизнес, но ничего не могу с этим сделать.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Для меня есть несколько принципиальных реформ, которые являются очень важными для развития экономики страны. Одна из них – это реформа Государственной фискальной службы, без которой не стоит говорить об улучшении инвестиционного климата и рост экономики», – подчеркнул Александр Данилюк.

К тому же, отметил министр финансов, если посмотреть на последние социологические данные, то после судов следующим наиболее коррумпированным органом украинцы считают Государственную фискальную службу.

«На посту министра я нахожусь уже два года и с первого же дня активно борюсь за реформу ГФС. Следовательно, это и привело к конфликту с Насировым. Вы когда-нибудь видели министра, который шел «в лобовую» с руководителем ГФС из-за того, что он тормозит реформы? Следовательно, с помощью НАБУ, нам удалось в очень короткий срок внедрить прозрачный механизм возмещения НДС», – отметил Данилюк.

Чиновник рассказал, что концепцию реформирования ГФС и планы по внедрению изменений рассматривали вместе с МВФ и международными экспертами. Соответствующие решения приняли на заседание Кабмина в марте 2017 года. Впрочем эти изменения так и не были подписаны, а уже в январе их отменили.

«Решение отменили, когда я был в США на встречи с их министром финансов по поддержке этой же реформы ГФС. Также я боролся за отмену налоговой милиции. И когда Верховная Рада попыталась восстановить эту структуру, то я пошел в парламент и уговаривал коалицию не делать этого. Благодаря неравнодушным депутатам это удалось сделать.

Далее в течение года я пытался получить решение Кабмина для ликвидации Налоговой милиции, ведь сам я не могу этого сделать. Впрочем правительство так и не пошло на такой шаг. Следовательно, я знаю, кто давит на бизнес, но ничего не могу с этим сделать», – признал Александр Данилюк.

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