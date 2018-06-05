Министр Данилюк: Если остановим программу МВФ, то сократим бюджет на более чем 100 млрд грн

Главное условие для продолжения сотрудничества с МВФ – голосование за Антикоррупционный суд, Украина не выполнила. Поэтому я предупреждаю: если мы срываем программу МВФ, то это автоматически означает сокращение бюджета минимум на 4 миллиарда долларов, или более чем 100 миллиардов гривен.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Очень смущает то, что большинство людей безразлично относятся к тому, будет ли транш МВФ или нет. Поэтому я написал письмо к каждому депутату, где разъяснил ситуацию.

В частности, почему принятие закона об Антикоррупционном суде для нас чрезвычайно важно, и как отразится прекращение сотрудничества с МВФ на бюджет, расходы бюджета и, в конце концов, на каждого гражданина Украины», – подчеркнул Данилюк.

Так, отмечает министр, власть должна осознать, что если прекращается сотрудничество с МВФ, то страну ждут очень серьезные последствия. Зато сейчас весь политикум пошел на выборы и занимается только этим.

«Сейчас моя ключевая функция как министра финансов – сделать государственные финансы независимыми от избирательного процесса. Так, около 90 миллиардов гривен в бюджет мы должны были привлечь за счет внешних заимствований. Также определено около 22,5 миллиарда – от приватизации.

Следовательно, бюджет Украины был построен на одном ключевом условии, что Украина продолжает сотрудничество с МВФ. Впрочем, главное условие для продолжения сотрудничества – голосование за Антикоррупционный суд, мы не выполнили.

Поэтому я предупреждаю, если мы срываем программу МВФ, то это автоматически означает секвестр (сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета, – ред.) на сумму не менее 4 миллиардов долларов, или более чем 100 миллиардов гривен», – констатировал министр финансов.

Чиновник также отметил, что сейчас Украина вместе с Еврокомиссией обсуждает программу финансовой помощи на один миллиард евро. Впрочем, есть большой риск ее не получить.

«Есть четкая позиция Европейской народно партии относительно того, если в четверг украинский парламент не проголосует за Антикоррупционный суд, то есть риск, что голосование за макрофинансовую помощь, которое планируется на 13 июня в Европарламенте, будет отложено», – признал Александр Данилюк.

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