Мининформации сделало заявление относительно приговора российского «суда» журналисту Роману Сущенко

Министерство информационной политики Украины жестко осуждает приговор Кремля корреспонденту ИА «Укринформ» Романа Сущенко.

Об этом сообщают на сайте Министерства информационной политики.

«Российская преступная власть со своими карманными «судами» в очередной раз демонстрирует верх цинизма и пренебрежения человеческими ценностями. Очевидно, что им абсолютно наплевать на мнение всего цивилизованного мира. Они живут в своем замкнутом пространстве, где преследование инакомыслящих и подмена понятий стали привычным явлением.

Но это – путь в никуда, эта власть обречена. И, очень надеюсь, что уже скоро Роман Сущенко, как и десятки других политзаключенных Кремля, будут давать показания против Путина и его прихвостней на международном трибунале», – заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в шпионаже. Защита украинского журналиста собирается обжаловать приговор.

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