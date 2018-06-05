Лиза Богуцкая: И в Киеве есть много лиц, готовых писать доносы на «ненадежных»

Иногда мне кажется, что если в Украине начнутся какие-то процессы, то так же, как и в Крыму, наверх вылезет очень много «ватников». И не потому, что они любят Путина, а потому, что большинство, к сожалению, является серой массой, которой все безразлично.

Такое мнение высказала общественный деятель Лиза Богуцкая в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK.

«После аннексии Крыма я переехала на постоянное жительство в Киев. Хочу заметить, что здесь есть много людей, с которыми я общаюсь. И мне кажется, что если придет Путин, то они первые побегут к нему. Но даже если не побегут, то будут писать доносы на так называемых «ненадежных» людей», – отметила Лиза Богуцкая.

Следовательно, по мнению активистки, даже на территории свободной Украины остается очень много граждан, которые не имеют однозначной гражданской позиции и мыслями которых можно легко манипулировать.

«Иногда мне кажется, что если в Украине начнутся какие-то процессы, то так же, как и в Крыму, наверх вылезет очень много «ватников». И не потому, что они любят Путина, а потому, что большинство, к сожалению, является серой массой, которой все безразлично.

Эти люди просто хотят нормально жить, и если есть возможность жить лучше, то надо голосовать за того, кто скажет, что будет лучше. Именно поэтому мы всегда имеем одну и ту же власть, поскольку люди ведутся на популистские заявления типа: «Жить по-новому!», «Услышу каждого!» и так далее. Но такие обещания Путин давал крымчанам, и они также «купились» на это», – подчеркнула Лиза Богуцкая.

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