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вторник, 5 июня, 2018, 0:28 Львов
Львовянка Кристина Пограничная одержала четыре медали на Евро-2018 по художественной гимнастике

В течение трех дней, с 1 по 3 июня, в испанской Гвадалахаре состоялся чемпионат Европы 2018 года по художественной гимнастике.

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В составе сборной команды Украины на чемпионате континента были двое львовянок – Анастасия Возняк и Кристина Пограничная, сообщает sport-oda.lviv.ua.

В первые дни соревнований в командном первенстве сборная Украины завоевала серебряную награду. Анастасия Возняк успешно выступила в групповых упражнениях, а Кристина Пограничная – в индивидуальной программе. Таким образом, украинская сборная заняла второе место в командном зачете.

Во время финальных соревнований Кристина Пограничная (тренер Ирина Рудая) боролась в четырех финалах, одержав с мячом и лентой – две серебряных, а с обручем – одну бронзовую награды.

Таким образом, львовянка завоевала наибольшее количество медалей среди всех участников нынешнего чемпионата Европы-2018.
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2018-06-05 03:11 :23