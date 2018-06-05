Львовянка Кристина Пограничная одержала четыре медали на Евро-2018 по художественной гимнастике

В течение трех дней, с 1 по 3 июня, в испанской Гвадалахаре состоялся чемпионат Европы 2018 года по художественной гимнастике.

В составе сборной команды Украины на чемпионате континента были двое львовянок – Анастасия Возняк и Кристина Пограничная, сообщает sport-oda.lviv.ua.

В первые дни соревнований в командном первенстве сборная Украины завоевала серебряную награду. Анастасия Возняк успешно выступила в групповых упражнениях, а Кристина Пограничная – в индивидуальной программе. Таким образом, украинская сборная заняла второе место в командном зачете.

Во время финальных соревнований Кристина Пограничная (тренер – Ирина Рудая) боролась в четырех финалах, одержав с мячом и лентой – две серебряных, а с обручем – одну бронзовую награды.

Таким образом, львовянка завоевала наибольшее количество медалей среди всех участников нынешнего чемпионата Европы-2018.

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