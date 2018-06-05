Лещенко о заявлении Гройсмана: он просто не хочет отвечать за то, на что не влияет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман понимает, что голосование законопроекта об антикоррупционном суде затягивает именно Банковая. Поэтому и заявил о своей возможной отставке, так как не хочет отчитываться за процессы, которыми не управляет. К тому же, в случае потери транша от МВФ, именно главе правительства придется отвечать за экономический коллапс, который наступит в стране.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Сергей Лещенко в кулуарах Верховной рады во время трансляции проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Он подчеркнул: если в четверг законопроект об антикоррупционном суде вынесут еще и на третье чтение, это лишь продемонстрирует отсутствие политической воли создавать независимый антикоррупционный орган.

«Это будет уже какой-то пародией. Ведь, если бы на создание инстанции действительно была воля, мы бы приняли ее еще год назад, а сегодня обсуждали бы первые приговоры и возвращали в бюджет полученные средства. А мы и дальше толчем воду в ступе только из-за того, что Банковая пытается поставить себе на службу весь этот процесс», – убежден нардеп.

Мол, когда руководству страны нужно, ВР голосует сразу же и без промедлений, как в свое время было с голосованием в отношении Генпрокурора Юрия Луценко.

«И понятно, почему сейчас происходит это затягивание. Ведь чем дольше будут принимать закон, тем дольше он будет приобретать силу, следовательно – антикоррупционный суд заработает значительно позже. Поэтому и правящие коррупционеры будут иметь меньше рисков того, что этот суд будет заниматься уголовными делами именно против них», – заявил Лещенко.

Вместе с тем он сообщил, что не знает, происходит ли сейчас давление на представителей «Блока Петра Порошенко» относительно голосования за норму о международных экспертах. Потому что, хотя и является членом этой фракции, не участвует в ее работе – мол, считает себя «независимым депутатом».

«И все же я убежден, что кукловоды работают именно так. Они просто выводят Порошенко из-под удара, рассказывая, что сам он хочет создания суда. Якобы, это как раз парламент – безымянное быдло, которое не дает осуществиться счастью украинских граждан. Таким образом, в угоду Порошенко еще и дискредитируют представительство населения в Верховной Раде», – возмущался депутат.

Кроме того, он убежден: Украине «катастрофически нужен» очередной транш от МВФ. Ведь эти деньги направят для поддержки украинской валюты и осуществление выплат по внешним долгам.

«К тому же, это станет сигналом для привлечения других денег. Ведь на кредит МВФ ориентируется и макрофинансовая помощь Европейского союза. Можно будет привлекать средства частных инвесторов посредством размещения так называемых евро бондов – ценных бумаг украинского государства в свободно конвертируемых валютах», – рассказал Лещенко.

Вместе с тем, он прокомментировал вчерашнее заявление премьер-министра Владимира Гройсмана, пригрозившего подать в отставку, если Рада не поддержит законопроект об антикоррупционном суде.

«Он не хочет нести ответственность за процессы, которыми не может управлять. Потому что понимает, что антикоррупционный суд блокируется Банковой и, в частности, Порошенко. Если же это приведет к потери денег от МВФ, именно Гройсман будет нести ответственность за экономический коллапс, который тогда наступит. Поэтому премьер сделал такое заявление, дистанцируясь от игры, которую ведет Порошенко», – резюмировал Сергей Лещенко.

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