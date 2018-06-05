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вторник, 5 июня, 2018, 13:01 Киев
Киев заполонили стаи бабочек
  • Сонцевик черно-рыжий. Фото: Евгений Манженко / Facebook
  • Фото Ратынский Вячеслав / УНИАН
  • Фото Ратынский Вячеслав / УНИАН
  • facebook.com/valery.korneyev
  • ЄВГЕН МАНЖЕНКО FACEBOOK
  • WLADYSLAW MUSIIENKO
  • facebook.com/IasiaLisa/
  • facebook.com/IasiaLisa/

На улицах Киева за благоприятную погоду появились сотни бабочек – солнцевиков черно-рыжих. Пользователи соцсетей массово начали выкладывать фотографии бабочек.

Об этом сообщает УНИАН.

Глава Департамента Института зоологии Национальной академии наук Украины Валерий Корнеев пояснил, что причина такого явления в резком потеплении.

«Прошлый год был для него (этого вида бабочек, – Ред.) особенно благоприятен, и взрослых бабочек в прошлом году было также много. Весна в этом году была «моментальной», поэтому и бабочки, дожившие до весны в тайниках, отложили яйца практически одновременно, в первый же благоприятный день. Следовательно, все гусеницы (а их было еще больше, чем в прошлом году), быстро развились за май, закуклились также почти в то же время. Куколка развивалась чуть больше недели, пока внутри нее сформировались крылышки й ножки, и только ночью прошел хороший дождь, все куколки лопнули, и утром сегодня дружно вышли имаго, то есть взрослые бабочки», – рассказал Корнеев.

 
Киевживотные
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2018-06-05 15:22 :00