Когда земля станет активом, в Украине будут те же изменения, что и в Европе, – Дмитрий Ливч

Если мы говорим об открытии рынка земли, когда земля станет активом и владелец будет заинтересован в инвестициях в свой ресурс, в экспорте и переработке продукции, то мы сможем наблюдать в Украине те же изменения, которые произошли в европейских странах.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил проектный менеджер «Easy Business» Дмитрий Ливч.

Гость программы отметил, что 90% культур, которые сегодня выращивает Украина являются традиционными, – зерно и кукуруза.

«И лишь 10% – это фрукты, овощи и продукция с высокой добавленной стоимостью. Но, если мы говорим об открытии рынка земли, когда земля станет активом и владелец будет заинтересован в инвестициях в свой ресурс, в создании большей добавленной стоимости, экспорте и переработке продукции, то мы сможем наблюдать в Украине те изменения, которые произошли в европейских странах», – заявил гость программы.

Дмитрий Ливч объясняет, что Украине не нужно выращивать огромное количество зерна, которое продается по низким ценам, а больше перерабатывать продукты.

«Нам нужно перерабатывать продукты, создавать добавленную стоимость, выращивать фрукты, овощи, ягоды, продукцию с высокой добавленной стоимостью. Вот таким образом мы будем строить страну, которая является локомотивом развития», – подчеркнул эксперт.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.