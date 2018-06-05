Коалицию под предводительством США обвинили в военных преступлениях в Сирии

Коалиция под руководством США несет ответственность за применение невысокоточного оружия по жилым кварталам во время освобождения сирийской Ракки от боевиков «Исламского государства» осенью 2017 года.

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, опубликованном 5 июня, передает «Европейская правда».

Представители организации провели расследование, опросив десятки свидетелей обстрелов и осмотрев сам город. Эксперты пришли к выводу, что именно Вашингтон ответственный за использование невысокоточного оружия в густонаселенных районах.

Правозащитники требуют независимого расследования операции по освобождению Ракки и выплаты надлежащих компенсаций пострадавшим. В заявлении говорится, что гибель мирных жителей в ходе освобождения Ракки можно расценивать как военное преступление.

Поддерживаемые США «Демократические силы Сирии» начали операцию по освобождению города от ИГ в июне 2017 года. Ракку называли фактической столицей ИГ в Сирии. Исламисты захватили Ракку в 2014 году.

«Превращение гражданского населения или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, объектом атак (прямых нападений на гражданских лиц) является военным преступлением», – говорится в докладе.

«Исламское государство» захватило Ракку в 2014 году и сделало ее своей фактической «столицей». Наступление против ИГИЛ в Ракке сирийские повстанцы во главе с курдами начали в начале июня 2017 года под прикрытием авиаударов коалиции во главе с США. 17 октября поддерживаемые США «Демократические силы Сирии» заявили о восстановлении полного контроля над городом.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.