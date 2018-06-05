ЕСПЧ принял заявление сына Авакова

Европейский суд по правам человека. Фото: spectator.co.uk

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра о незаконности его задержания НАБУ.

Об этом заявил адвокат Александр Лысак, сообщает «Европейская правда».

«2 июня я получил документы о том, что ЕСПЧ принял дело к рассмотрению. Конечно, решения еще нет, но у нас есть повод для оптимизма. Ведь уже в этом году было два прецедента с положительным решением Европейского суда в отношении двух граждан Украины – Евгения Корнийчука и Анатолия Макаренко», – сказал Лысак.

Следует отметить, что ЕСПЧ регистрирует все заявления, если они составлены соответствующим образом. При регистрации нет проверок и отбора по содержанию.

Адвокат рассказал, что его клиент не имел намерения скрываться от следствия, поэтому причин применять статью 208 УПК не было.

«Ее применяют, когда человек пытается выехать за границу, или есть основания считать, что он может это сделать. Мой подзащитный такого намерения не имел. НАБУ запросто могло провести обыск в его квартире, он этому не препятствовал. Поэтому мы верим в положительное для нас решение ЕСПЧ», – сказал он.

ЕСПЧ этого года удовлетворил иски бывшего заместителя министра юстиции Украины Евгения Корнийчука и экс-главы Таможенной службы Анатолия Макаренко, обязав Украину выплатить им компенсации в размере 6,5 тысяч и 10 тысяч евро соответственно.

Оба истца подавали в ЕСПЧ иски о незаконном задержании украинскими правоохранительными органами.

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