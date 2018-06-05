Эксперты объяснили, почему Донецк «уходит под землю»

Проблема была обнаружена с помощью спутникового мониторинга. Эксперты заявили, что уровень проседания почв на территории ОРДЛО и оккупированного Донбасса в целом – в катастрофическом состоянии.

Такое заявление сделал министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЧ Вадим Черныш, передает «Диалог».

По его словам, на территории того же оккупированного Донецка грунт просел уже на 20, а в некоторых местах и до 25 сантиметров.

«Это означает, что проваливается фактически поверхность города Донецка», – предупредил министр.

Аналогичные проседания обнаружены также в оккупированной Макеевке, в Григоровке и селе Новороссийское.

Эксперты считают, что почвы резко просели из-за шахтных вод, которые террористы из-за неумения и отсутствия средств перестали откачивать почти сразу после оккупации РФ части Донбасса. Боевики многие шахты просто закрыли, перед этим разграбив их.

Подобных объектов на территории ОРДЛО не менее 200. Специалисты говорят, что ситуация поставила под угрозу жилые кварталы и социальную инфраструктуру.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.