Экс-министру туризма Румынии дали за коррупцию шесть лет заочно

Бывший министр регионального развития и туризма Румынии Елена Удря приговорена (заочно) к шести годам заключения за коррупцию.

Такой вердикт вынесла Высшая Кассационная палата Румынии, – сообщает Укринформ.

Согласно материалам уголовного дела, Елена Удря обвиняется в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением во время подготовки и проведения в 2011 году боксерского поединка с участием румынского боксера Лучиана Буте. По данным стороны обвинения, экс-министр нанесла тогда государственному бюджету ущерб в размере двух миллионов евро.

Кроме тюремного приговора, Елену Удря обязали выплатить около трех миллионов евро компенсации румынскому Национальному агентству по вопросам туризма.

По этому же делу проходил и бывший глава Румынской федерации бокса Рудел Обрежа. Он приговорен к пяти годам лишения свободы.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

Сейчас Елена Удря находится в Коста-Рике, где она попросила о политическом убежище. Вопрос о предоставлении убежища будет рассмотрено в соответствии с национальным законодательством этой страны, в течение года.

Румыния и Коста-Рика не имеют договора об экстрадиции, однако обе страны являются подписантами Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, а румынская сторона, как заявили в правоохранительных органах, надеется, что власти Коста-Рики откажут в предоставлении Удря политического убежища и примут решение о ее экстрадиции в Румынию.

Удря занимала пост министра регионального развития и туризма с 2008-го по 2012-й годы.

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