Добкин: Приду к власти – передам полякам Олеский и Подгорецкий замки

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин обещает, что когда «придет к власти», передаст полякам Олеский и Подгорецкий замки на Львовщине.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что с уважением относится к Республике Польша и что ему нравятся поляки «еще со времен Евро-2012».

«Поляки такие же, как и мы, только более успешные. Гораздо успешнее. Они свою Польшу в разы больше любят и берегут, чем наши все вместе взятые «патриоты», – написал он.

«Приду к власти, передам полякам Олеский и Подгорецкий замки. Все равно их «убивают» во Львовской области. Не ухаживают и не содержат, как следует. Но ведь там родились несколько поколений польских королей! Там каждый сантиметр дышит историей. Сложной, кровавой, не всегда справедливой, но все-таки историей. Нашей с ними историей. Пусть хоть королевские потомки все восстановят и сохранят в своих родовых гнездах. Как и положено хранить свою историю», – заявил Добкин.

При этом он добавил, что землю под этими замками полякам не отдаст: «Земля наша. И не передается. Никому! Даже потомкам королей».

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