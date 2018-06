Дни длиннее, чем были прежде, из-за того, что Луна удаляется от Земли, – исследование

Когда-то день длился всего 18 часов, потому что Луна была ближе к Земле, утверждает новое исследование.

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон, США, обнаружили, что 1,4 млрд лет назад Луна была значительно ближе к планете, влияя на способ ее вращения вокруг своей оси, – информирует издание Independent.

В исследовании также сказано, что Луна будет продолжать удаляться от Земли, делая наши дни еще длиннее.

Стивен Майерс, профессор геологической науки в Университете Висконсин-Мэдисон и автор исследования, сказал: «Когда Луна отдаляется, Земля похожа на фигуриста, который кружится и замедляется, вытягивая руки».

Чтобы понять, как орбита Луны влияет на вращение Земли, профессор Мейерс и его команда использовали метод астрохронологии для реконструкции древней истории Солнечной системы.

Все в Солнечной системе имеет гравитационное поле, которое влияет на другие небесные тела, расположенные неподалеку. Эти колебания называются циклами Миланковича и могут влиять даже на окружающую среду Земли.

Одним из способов, который помог профессору Мейерсу рассчитать вращение Земли более миллиарда лет назад, состоял на анализе отложений горных пород, которым 90 млн лет, и информации о климатические циклы планеты.

Считается, что Луна удаляется от Земли со скоростью 3,82 см в год, поэтому пройдут сотни миллионов лет, прежде чем она удалится настолько далеко, что люди смогут посчитать, сколько длится день.

Использование геологических артефактов вместе с данными о скорости, с которой Луна удаляется от Земли, позволило профессору Мейерсу сделать более точные прогнозы относительно истории Земли.

Исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

