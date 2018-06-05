Для войны с Украиной Путину не хватает человеческого ресурса, – журналист

В Российской Федерации есть деньги и оружие для поддержания войны с Украиной, однако не хватает человеческого ресурса. Потому Кремлю достаточно выгодной является низкая интенсивность боевых действий, потому что она позволяет этот ресурс экономить.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Ситуация на Донбассе не успокоилась, просто война стала менее интенсивной. Но на самом деле она продолжается. В мае мы видели очередной этап эскалации и обострения войны. Поэтому сказать, что она куда-то идет, нельзя», – убежден эксперт.

По его словам, война остается, и она еще долго будет приносить нам много новостей и трагедий.

«Война просто ведется Россией теми средствами, которые позволяют ей избегать активного вмешательства Запада. Когда идут интенсивные боевые действия, здесь – все телеканалы, все новости, большое количество жертв, большие операции. Для России это невыгодно. Она не хочет, чтобы начинались новости с Украины», – подчеркнул Юрий Бутусов.

Зато, заявил журналист, когда на фронте в месяц гибнет 20 человек, CNN туда не приезжает, и эта информация не находится в топе новостей.

«К тому же, война для России тоже очень трудно дается. Для этого в РФ очень ограниченный человеческий ресурс. У нас много людей любят пугать себя российской пропагандой и тем, что там живет 150 миллионов граждан. Но сколько бы не было, в этом случае нужно считать тех, кто мотивирован воевать или кого могут заставить это делать», – подчеркнул специалист.

Он убежден, что таких людей в Российской Федерации немного и даже меньше, чем в Украине, которая сама себя защищает.

«Человеческий ресурс у Путина ограничен. Такая малоинтенсивная война позволяет ему этот ресурс экономить. Потому что оружие и деньги у них есть, а с людьми – большой дефицит. Поэтому для них такой формат войны сейчас удобен – как с внешнеполитической точки зрения, так и с военной», – заверил журналист.

Однако сама война остается фактором давления на Украину.

«Эта война продлится еще долгое время, поскольку мы не диктуем инициативу противнику. Он подстроился под новые условия и поддерживает напряжение в этом формате», – подытожил Бутусов.

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