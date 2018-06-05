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вторник, 5 июня, 2018, 15:00 Политика
Для Путина лучшей новостью будет заявление ЕС о победе коррупции в Украине, – член ПАСЕ

Для Путина лучшей новостью станет заявление Европы о том, что в Украине победила коррупция. Поэтому сейчас самый большой вопрос –утверждение в Украине судебной системы, которая бы смогла эффективно бороться с ней.

Такое мнение выразила немецкий политик, член Бундестага и Парламентской ассамблеи Совета Европы Марилуиза Бэк в кулуарах Верховной рады, во время трансляции проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Она подчеркнула: немецкий парламент очень обеспокоен судьбой украинского режиссера Олега Сенцова и других заключенных украинцев.

«Ни Вашингтон, ни Европейский союз не примут того, что происходит сейчас. Это все будет иметь последствия, особенно, если Олег Сенцов умрет», – отметила Бек.

Мол, еще со времен Майдана Германия наблюдает за Украиной и тем, движется ли наше государство в сторону демократических перемен.

«Всегда при этом возникает вопрос: стакан наполовину пуст или наполовину полон? Мы – друзья Украины, поэтому и наблюдаем, как ваше государство принимает реформы в банковской и энергетических системах или в сфере здравоохранения. И вместе с тем знаем, что самый большой вопрос – утверждение в Украине судебной системы, которая бы смогла объективно бороться с коррупцией», – подчеркнула она.

Ведь, по ее мнению, именно для Путина лучшей новостью станет заявление Европы о недостаточных реформах, которые запускают в Украине, и то, что коррупция взяла верх.

«Репутация судей должна быть чистой, а парламент должен иметь уверенность, что такие люди смогут рассматривать дела против важных лиц в государстве. Это касается и НАБУ и Генпрокуратуры, которая должна поддерживать работу Бюро», – отметила Бек.

Также она подчеркнула: и ЕС, и Запад испытывают необходимость помогать Украине в проведении реформ. Однако, судьба государства – в руках самих украинцев и парламента, который и должен завершить изменения, начатые Майданом.

«Ведь сейчас многие украинцы разочарованы результатами революции еще в 2004 году. Поэтому, я надеюсь, что такого разочарования не будет после Майдана, который стоил украинцам много жизней», – подчеркнула Бек.

Кроме того, она отметила: и Венецианская комиссия и Совет Европы рассматривают вопрос, каким должен быть антикоррупционный суд в Украине и требования к его сотрудникам.

«Международный валютный фонд, как и многие иностранные партнеры, спрашивают, можно ли давать Украине деньги и действительно ли эти средства тратятся на реформы? Ведь, как вам известно, в России действует пропагандистская машина, которая создает для Запада плохие новости об Украине. Мы стараемся с ней бороться, и должны быть честными. Поэтому с вашей страны должны исходить именно хорошие новости. Иначе – не сможем поддерживать положительный имидж государства», – отметила Марилуиза Бек.
Антикоррупционный суд Первые о главном. Комментарии
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2018-06-05 15:21 :03