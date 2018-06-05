Дело по подозрению в госизмене «заместителя министра спорта Крыма» передают в суд

Правоохранители закончили расследование в уголовном производстве по подозрению в государственной измене бывшего «заместителя министра спорта Крыма», дело направят в суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Находясь на должности заместителя министра оккупационного правительства, подозреваемый осуществлял реализацию государственной политики страны-агрессора в области спорта», – установили правоохранители.

Также сообщается, что задержанный способствовал популяризации вооруженных сил России на оккупированном полуострове, пропагандировал пророссийское патриотическое воспитание и осуществлял меры по проведению допризывной подготовки молодежи перед военной службой в России.

«Вина подозреваемого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебно-портретной и фоноскопической экспертиз», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас сторона защиты уведомлена об окончании досудебного расследования. После ознакомления подозреваемого и его защитника с материалами производства, обвинительный акт будет направлено в суд.

«Экс-заместителя министра спорта Крыма» подозревают в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УКУ).

Прокуратура не называет имени арестованного.

Как сообщают «Крым.Реалии», речь идет про Фаруха Камалова.

Экс-чиновника задержали 2 февраля на адмгранице с полуостровом.

Мужчина ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

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