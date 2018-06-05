Данилюк: У страны нет столько денег, чтобы выполнить все обещания власти

Сегодня «хотелок» от политиков настолько много, что не хватит даже нескольких бюджетов Украины. Но мы не можем подкреплять инициативы, которые созданы только ради пиара.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Эффективность моей работы как министра финансов в начале каденции была гораздо выше. Ведь сейчас, когда начался процесс выборов, больше приходится бороться с тем, чтобы не «раздували» расходы бюджета.

И сегодня «хотелок» настолько много, что не хватит даже нескольких бюджетов. Но смета страны имеет определенные возможности, а потому мы не можем подкреплять инициативы, которые созданы только ради пиара», – подчеркнул Александр Данилюк.

Следовательно, объясняет министр финансов, есть абсолютно понятный конфликт, который во власти происходит перманентно.

«Всегда есть те, кто пытается «раздуть» расходы бюджета, и Министерство финансов, которое пытается держать оборону, чтобы сохранить бюджет. На самом же деле все эти обещания, которые дает власть, просто не могут быть выполнены, ведь у страны нет таких денег.

Среди обещаний – и субсидии, и определенные компенсации и социальные выплаты. Безусловно, я не против социальной поддержки, но все это нужно тщательно обдумывать. Зато эмоционально, с популистской позиции и расчета на то, как это повлияет на электорат, этого нельзя делать», – предостерег Данилюк.

Чиновник отметил, что на самом деле общество понимает, что повышение минимальной заработной платы приведет к инфляции, и эти деньги элементарно «съедятся». Поэтому, прежде всего, надо учитывать, как подобные решения повлияют на экономику страны.

«Последнее повышение заработной платы не привело к негативным последствиям. Что же касается повышения «минималки» до 4100 гривен, то нужно анализировать, имеет ли бюджет для этого ресурс.

Безусловно, мы все рассчитываем на детенизацию бизнеса, но это также имеет ограниченный эффект. Нужно учитывать, что сегодня экономика является глобальной, а потому не надо надеяться, что отдельные административные решения могут решить все проблемы», – отметил Александр Данилюк.

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