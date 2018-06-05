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вторник, 5 июня, 2018, 18:47 События
Боевикам на Донбассе устроили «неделю усиленной муштры»

Российско-террористические группировки на линии соприкосновения отрабатывают высшую степень боевой готовности.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник, пишет Укринформ.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование так называемых 1 и 2 АК усиливает способности подчиненных соединений и частей относительно их применения во взаимодействии с войсками Южного военного округа ВС РФ. С 4 июня одновременно с мероприятиями Южного военного округа ВС РФ в соединениях и частях, дислоцированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, продолжается проведение так называемого недели боевой готовности. В частности, синхронно отрабатывается приведение органов управления и подразделений в высокую степень боевой готовности, вывод определенного комплекта сил и средств на полигоны для развертывания пунктов управления с целью координации совместных действий», – сказал Мотузяник.

Он также добавил, что одновременно идет частичная ротация кадровых офицеров ВС РФ на командных должностях соединений и частей российских оккупационных войск.
донбассбоевикиООСотработки
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2018-06-05 20:16 :07