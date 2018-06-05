Бывший басист и певец Deep Purple выступит в Киеве с уникальной программой

Гленн Хьюз (Glenn Hughes), бывший басист и певец Deep Purple, известный миллионам людей как «Voice of Rock», недавно избранный в Зал славы рок-н-ролла, и нынешний фронтмен рок-группы Black Country Communion, исполнит материал Deep Purple в мировом турне GLENN HUGHES PERFORMS CLASSIC DEEP PURPLE LIVE – 2018/19. 1 ноября в Киеве состоится единственный в туре украинский концерт Voice of Rock.

Об этом сообщают организаторы.

Глен Хьюз – настоящая легенда рок-н-ролла. Ни один другой рок-музыкант не имеет такого узнаваемого стиля, сочетающий лучшие элементы хард-рока, соула и фанка. А его уникальный потрясающий голос – визитная карточка Гленна Хьюза. Когда-то Стиви Уандер назвал его своим любимым белым певцом. Также, в концерте примет участие другой легендарный музыкант – Бернард Марсден (Bernard John «Bernie» Marsden), британский гитарист, играющий в жанрах хард-рок, блюз-рок. Наиболее известен своим участием в группе Whitesnake, он – соавтор самых популярных песен группы, выпущенных во время его участия в коллективе. Его группа выступит с программой Russian Jam – Made in Ukraine.

На концерте прозвучат песни из 2-х золотых альбомов Deep Purple – Stormbringer, 1974 и Come Taste the Band 1975 и платинового альбома Burn, 1974. Также, фанаты услышат лучшие хиты Deep Purple – Smoke on the Water, Highway Star, Space Truckin, Lazy и Speed King.

В туре CLASSIC DEEP PURPLE «LIVE» Гленн Хьюз исполняет программу, состоящую только из репертуара Deep Purple, впервые после его последнего выступления в составе группы в Liverpool Empire 15 марта 1976 года, именно те песни, которые он играл на концертах или записывал в студии в составе Deep Purple с 1973 по 1976 годы. Это незабываемое динамичное двухчасовое шоу, которое вернет слушателя в лучшие времена Deep Purple – одной из самых оригинальных и успешных рок-групп в истории музыки.

Дело здесь не в ностальгии, о чем свидетельствует его успешная и разнообразная карьера после выхода из Deep Purple, просто Гленн почувствовал, что пришло время отдать должное прошлому и его музыкальному наследию.

«Я очень рад, что мы отправились в этот тур с программой CLASSIC DEEP PURPLE «LIVE» по всему миру. Мы начали его в Австралии и Новой Зеландии в прошлом году, и все закрутилось, как настоящий ураган. Я ни от чего так не загорался, со времен Purple. Я все еще могу петь эти песни, может даже лучше, чем в 70-х годах», – сказал Гленн. – Я все еще могу выполнять их с той же энергией, что и тогда. Чувствую, что пришло время. Приятно вернуться к тем дням. Я оглядываюсь на свою жизнь, и хочу вспомнить её лучшие моменты. Я невероятно взволнован, когда исполняю эти песни. Могу вас заверить, новое шоу просто взорвет ваш мозг».

1 ноября 2018 г.

Начало: 19:00

МЦКИ (Октябрьский дворец)

Киев, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Официальный сайт glennhughes.com

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