Без денег МВФ будут перевыборы, – депутат Рыбчинский

В Украине коррупционеры являются правящей кастой. Они не хотят голосовать против себя, поэтому происходят такие задержки с созданием Антикоррупционного суда. Но без денег МВФ остановится экономика и социальные выплаты, это спровоцирует перевыборы.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат, член депутатской группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский.

«С самого начала было 1920 правок к законопроекту о создании Антикоррупционного суда. В течение месяца их количество уменьшилось до 700. Сама же Венецианская комиссия требует внести всего 15 правок. Совет – это, прежде всего, правящая коалиция, и если она существует, то пусть она собирается, голосует за поправки и принимает закон», – отметил г-н Рыбчинский.

Как отметил нардеп, до сих пор идет торговля относительно закона об Антикоррупционном суде, ибо никто не знает как он заработает.

«Например, закон об интеллектуальной собственности рассматривался три года, и если бы не нажал МВФ, Еврокомиссия, Госдеп, то ничего бы не было. Вопрос в том, что даже политическая воля может не все значить, потому что никто не знает, что будет после создания такого суда. Эта неопределенность пугает. Почему? Вот есть НАБУ. Оно может довести дело до конца, а концом является суд. Дело выносится в суд и полностью разбивается. Народ тратит на НАБУ крупнейшее за всю историю правоохранительных органов», – считает гость программы.

По его словам, Антикоррупционный суд завершает всю работу НАБУ.

«Это сверхважно, чтобы создать такие условия, чтобы хоть один коррупционер сел надолго. У нас коррупционеры – правящая каста. Все понимают, что они не хотят голосовать против себя. Поэтому идут все задержки, но без денег МВФ остановится экономика и социальные выплаты. Как только это произойдет, наступит кризис, который перейдет в перевыборы», – констатировал г-н Рыбчинский.

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