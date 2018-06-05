Австрия выступила за сокращение количества членов Еврокомиссии

Австрия выступает за сокращение административных расходов в Европейском Союзе.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет «Европейская правда».

Себастьян Курц призвал Европейский Союз «обратить пристальное внимание на деньги налогоплательщиков» и сократить административные расходы.

За несколько недель до начала председательства Австрии в Совете ЕС, которое начнется 1 июля, Курц заявил: «Если мы в Европе хотим экономить, Брюсселю следует показать пример и сократить административные расходы».

Австрийский канцлер, в частности, предлагает сократить количество членов Европейской комиссии.

«Если количество членов Комиссии сократится с нынешних 28 до 18, исходя из принципа справедливой ротации, это приведет не только к экономии, но и сделает Комиссию ЕС более эффективной, более сосредоточенной», – отметил Себастиан Курц.

Кроме того, Курц выступает за то, чтобы Европарламент заседал лишь в одном месте вместо двух, как это происходит сегодня.

«Конечно, это абсурд, иметь два места для одного и того же Европейского парламента, Брюссель и Страсбург. Я выступаю за проведение заседаний Европейского парламента в будущем в одном месте», – подчеркнул австрийский канцлер.

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