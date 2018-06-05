Авдеевку и Пески боевики накрыли зенитным огнем

За сутки по всей линии соприкосновения подразделениями Объединенных сил зафиксировано 30 прицельных вражеских обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска выпустили 48 мин разных калибров.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на представителя Минобороны Александра Мотузяника.

«Обстрелы со стороны противника не остались без ответа. Наши бойцы ведут активную оборону: в течение суток 17 раз открывали огонь в ответ, используя штатное пехотное вооружение. Во время боевых действий в минувшие сутки в составе Объединенных сил потерь нет», – рассказал представитель Минобороны.

Также он отметил, что на Луганском направлении в течение 4 июня зафиксировано 11 прицельных вражеских обстрелов.

«Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское оказались под огнем вражеских артиллерийских систем калибра 122 мм. Наши военные зафиксировали два взрыва снарядов, выпущенных противником. Другие случаи применения врагом запрещенных вооружений на Луганском направлении зафиксированы в районах Зайцевого (восемь мин калибра 82 мм), Крымского (три мины) и опять же Новотошковского, в сторону которого оккупанты выпустили четыре минометных снаряда 120 и 22 мины 82 калибра», – сообщил Мотузяник.

Кроме того, в районе Крымского, Лозового, Луганского противник вел провокационные обстрелы с применением пехотного оружия, в частности гранатометов и пулеметов.

Вчера на Донецком направлении вновь наблюдалась вражеская активность: за минувшие сутки зафиксировано 19 прицельных вражеских обстрелов.

Вблизи Новотроицкого упали пять вражеских мин 120 и четыре мины 82 калибра. Кроме того, возле Авдеевки и Песков боевики вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, а вечером, вблизи той же Авдеевки враг уже применил вооружения боевых машин пехоты.

Неспокойно было и в других районах проведения операции Объединенных сил, в частности вблизи Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Невельского, Водяного и Павлополя.

Кроме того, добавил Мотузяник, вчера вечером около 21:00 оккупанты в очередной раз обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Во время этого преступного обстрела сотрудники станции были вынуждены укрыться в бомбоубежище. Информация о возможных повреждения объекта сейчас уточняется.

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