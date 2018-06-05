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вторник, 5 июня, 2018, 22:16 События
Активные боевые действия продолжаются на Луганском направлении, ранены двое украинских бойцов

В течение текущих суток, 5 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Активные боевые действия продолжались преимущественно на Луганском направлении. Запрещенное Минским договоренностям вооружение противник применил по защитникам Новотошковского, Крымского и Причепиловки», – говорится в сообщении.

Кроме этого, враг вел хаотические обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов по позициям украинских военнослужащих, которые дислоцируются вблизи населенных пунктов Марьинка, Водяное, Луганское, Широкине и Павлополь. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ.

Утром, 5 июня, подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и уничтожили беспилотный летательный аппарат российского производства «Орлан-10».

«Во время боевых действий на протяжении текущих суток двое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются», – отметили в пресс-центре ООС.
донбассбоевикиООС
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2018-06-05 22:28 :35