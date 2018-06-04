Жеребецкий: Атака России с моря возможна только в сочетании с атакой на материке

Россия будет пытаться выдавить Украину из Азово-Черноморского бассейна и перекрыть торговлю через морские порты.

Об этом в комментарии ИА ZIK заявил эксперт по вопросам международной безопасности Евгений Жеребецкий.

«Трудно прогнозировать, что будет делать Путин, но мне кажется, что Россия будет работать просто на то, чтобы выдавить нас из Азово-Черноморского бассейна. И речь идет не только о наших военно-морских силах, часть которых они фактически захватили. То есть первой задачей россиян было, построив Керченский мост, отрезать Мариуполь от крупных кораблей, они это сделали. Вторая их задача – создать такую атмосферу, чтобы корабли не заходили в Одессу. Это уже будет труднее, но они будут каким-либо образом препятствовать нам торговать», – считает эксперт.

Евгений Жеребецкий отметил, что Одесский порт критически важен для Украины, потому что через него экспортируются сельскохозяйственные продукты – кукуруза, пшеница и др.

«А что касается серьезных военных атак с моря, то это возможно только в сочетании с атакой на материке. Но я думаю, что у нас не идиоты, они это понимают и укрепляют прибрежную зону», – сказал он.

В то же время эксперт добавил, что, по его мнению, какой-то масштабной атаки, по крайней мере до Нового года не будет, поскольку Россия принимает чемпионат по футболу и ей совершенно не на руку такие действия сейчас.

«Надо понимать одну вещь: на самом деле целью войны был совсем не Донецк и не Луганск. Это у нас была самая слабая точка, наиболее подготовленный грунт. И россиянам удалось эти города захватить. Но били они фактически на Одессу, потому что если бы им удалось захватить Одессу, упал бы тогда Херсон, Николаев и они бы отхватили от нас всю черноморскую прибрежную зону и имели бы прямой выход из Крыма до Приднестровья. Тогда вся наша торговля сельскохозяйственными продуктами была бы просто утрачена как таковая. Сухопутным путем продавать дорого, к тому же у нас система складов и элеваторов построена так, чтобы делать перевалку зерна через морские порты. Поэтому это была бы катастрофа полная. К счастью, такого не произошло. И я думаю, наше руководство хорошо понимает важность Одессы и причерноморской зоны для экономики и учитывает это», – отметил Жеребецкий.

Напомним, в последние месяцы Россия усилила провокационные действия относительно Украины в Азовском море. Украинские судна задерживают, порты Мариуполя и Бердяньска фактически блокируются.

На днях стало известно, что Украина на лето закрывает некоторые прибрежные районы Азовского моря.

Ранее сообщалось, в течение последних недель мая Москва без огласки перебросила пять военно-морских судов Каспийской флотилии в Азовское море. О том, что это может быть подготовкой к нападению, писал американский аналитик Пол Гобл.

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