Из-за блокады Россией портов Украине следует разорвать соглашение об Азовском море, – эксперт

В последние месяцы Россия усилила провокационные действия относительно Украины в Азовском море. Происходит фактическая блокада портов Мариуполя и Бердянска.

Об этом в интервью газете «День» заявил главный редактор проекта BlackSeaNews, крымчанин Андрей Клименко.

По его словам, здесь есть три уровня проблемы. Первый – геометрия нового керченского моста, из-за которого проход 50% судов стал невозможным. По сути это политическая акция, которая направлена на блокаду двух портов. И наносит она ущерб не только экономический, а повышает социальную напряженность в регионе.

Второй уровень такой: еще в апреле этого года россияне стали проверять каждое судно, которое уходит через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. Подплывает катер ФСБ, собирают экипаж в кают-компании и начинают проверять суда на предмет террористической угрозы: проверяют документы, осматривают груз, помещения. И длится все это где-то полтора-два часа.

Третий уровень – где-то с 19 мая начали останавливать коммерческие суда, направляющиеся в или из портов Мариуполя и Бердянска, в Керченском проливе, а посреди Азовского моря. Последние же действия характеризовались тем, что россияне начали останавливать и проверять судна за 10 км от Бердянска, то есть от украинского побережья в Азовском море.

«Почему? Потому что не было никакой официальной реакции со стороны Украины. Даже ноты МИД. Хотя, когда происходят такие действия, когда они уже вплотную приблизились к нашему побережью, реакция обязательна! Соответственно, это не может не вызвать негативную реакцию судовладельцев, портовиков и т.д.», – отметил Клименко.

В то же время, как пояснил эксперт, нельзя считать, что россияне зашли в территориальные воды Украины:

«На сегодня между Украиной и Россией действует короткая соглашение, в которой сказано, что Азовское море является внутренними водами двух стран. Также в договоре сказано, линия границы между странами разграничивается в соответствии с соглашением между сторонами. Но за 15 лет это соглашение так и не подписали, потому что Россия все время находила разные поводы, чтобы это не произошло. Поэтому на сегодня у нас нет границы. Торговые суда, военные корабли и другие государственные суда под флагами Украины и России пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. То есть согласно Договору от 2003 года украинские и российские военные корабли имеют право находиться в любой точке Азовского моря.

Также мы имеем такое позорное явление как Агентство рыбного хозяйства Украины, которое находится в системе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Здесь действует соглашение от 1993 года, согласно которому каждый год согласовываются квоты по вылову рыбы в Азовском и Черном морях. Последний раз наш представитель из этого агентства подписал распределение квот в октябре 2017 года. За время оккупации Крыма, Россия за счет квот полуострова уже в три раза увеличила вылов рыбы».

По мнению Клименко, нужно разорвать это соглашение и объявить двенадцатимильную зону, то есть украинские территориальные воды и линию государственной границы.

«Об этих фактах нужно проинформировать весь мир, в частности морские организации. В том числе о том, что мы разорвали упомянутую сделку (сначала ее нужно все-таки разорвать), тогда автоматически начинает действовать Конвенций ООН по морскому праву, которая регулирует вопросы территориальных вод, двенадцятимильной зоны и т.д. Далее соответственно необходимо давать приказ Государственной пограничной службе Украины, куда входит морская охрана, о том, чтобы она обеспечила контроль и защита дванадцятимильної морской зоны Украины. У нас все эти вещи не делаются», – подчеркнул эксперт.

В то же время он отметил, что и на Черном, и на Азовском море в Украине есть хорошая береговая оборона.

«Это, в частности, морская пехота. А у морской пехоты, береговая артиллерия. Конечно, у нас есть проблемы с противовоздушной обороной и авиацией. На Азовское море мы должны перекидывать катера. Это возможно сделать по железной дороге. У нас этих катеров достаточно. Что касается моря, то здесь не нужно ничего бояться, а надо делать проактивные действия и сопровождать их дипломатической проактивной политикой.

Очень важно работать с НАТО. Не должно быть больших разрывов в графике дежурства в Черном море военных кораблей НАТО. В 2014-м и в 2015-м почти не было ни одного дня, когда бы в Черном море не было военных кораблей Альянса. Сейчас США приняли решение о восстановлении своего 2-го флота, который должен взять на себя ответственность за Северную Атлантику, потому что сейчас по Атлантике от Норвегии до Южной Африки соответствует 6-й флот. Поэтому есть надежда, что этот 6-й флот будет большее внимание уделять Средиземному и Черному морям. Только наличие постоянного дежурстве в Черном море кораблей НАТО, с военной точки зрения, является одним из самым сильным фактором сдерживания российской агрессии», – добавил он.

Как сообщалось, в течение последних недель мая Москва без огласки перебросила пять военно-морских судов Каспийской флотилии в Азовское море.

Украина закроет некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проведения стрельб.

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