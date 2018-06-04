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понедельник, 4 июня, 2018, 12:39 События
Из Украины выдворили «вора в законе» по прозвищу «Хидир»

Полиция Киева задержала «вора в законе» по прозвищу Хидир, который прилетел в Украину в 2017 году для усиления воздействия так называемого кутаисского клана «воров в законе».

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Сотрудники Главного управления столичной полиции получили информацию о пребывании в Киеве Хдр Рашидова – «вора в законе», известного в криминальном мире по прозвищу Хидир, а затем задержали его», – говорится в сообщении.

Согласно оперативной информации сотрудников уголовного розыска, 28-летний уроженец южной страны был коронован в Греции в 2014 году, там же находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине мужчина отбывал наказание за создание преступной организации. Границу нашего государства он пересек после официальной смены фамилии и документов.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва
Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

По данным оперативников, «Хидир» намеревался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать воров квартир и частных домов. Кроме того, он прибыл в Украину для усиления воздействия так называемого кутаисского клана «воров в законе».

Правоохранители подали документы по отмене вида на жительство в Украине гражданина южной страны и его принудительного выдворения за пределы границы нашего государства. На это время «Хидир» вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет.

 
КиевполициякриминалГреция
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2018-06-04 14:34 :15